شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سيلفيا نبيل: موازنة البرامج والأداء ترشد الإنفاق وتكافح الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، تعدد الإيجابيات التى يعكسها التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء فى مصر، وفى مقدمتها ترشيد الانفاق ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء المنعقدة اليوم الأحد بقاعه الشورى (سابقا)، للتعريف بإعداد موازنة البرامج والأداء فى ظل الاستمارة الجديدة ومصفوفة البرامج ومتطلبات اللجنة بالنسبة للمديريات ببعض المحافظات.

وأضافت البرلمانية، إن تطبيق موازنة البرامج والأداء تحقق مردود واضح للبرنامج الذى تضعه الحكومة خلال العام المالى، بالإضافة إلى أنها تعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتتيح الرقابة بشكل أفضل، لافتاً إلى أن هذه الإيجابيات التى تحقق تعد أحد المطالب الشعبية، بقولها : "كلنا عايزين بالتأكيد نشوف مصر أحلى ونعيش مستريحين فى دولة متحضرة".

وتابعت سيلفيا نبيل، أن فكرة موازنة البرامج والأداء تعتمد على توزيع الاعتمادات المالية على برامج محددة لها أهداف واضحة ومدد زمنية محددة ويمكن قياس أدائها من خلال مؤشرات أداء قابله للقياس والإدارة، لافتاً إلى تطبيق هذه الموازنة لن يلغى موازنة البنود، بل يعملون فى تكامل.

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ولفتت البرلمانية، إلى أن خطة التحول تطبيق موازنة البرامج والأداء اعتمد على 3 مراحل الأولي منذ العام المالى 2017/2018 حتى 2019/2020 (التوسع الافقى)، ثم المرحلة الثانية من العام المالي 2019/2020 حتى 2020/2021 (التوسع الرأسى)، والمرحلة الأخيرة حيث (التطبيق الشامل) بدءا ًمن العام المالى 2020/2021 حتي 2012/20222.

وأشارت سيلفيا نيل، إلي أن هناك تنسيق وتعاون قوى بين البرلمان والحكومة لاسيما وزارتى المالية والتخطيط، مشيرة إلى الدعم الكامل لها من الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، والتى وجهت له الشكر والتحيه.