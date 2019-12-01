شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة النواب: هناك طريقة شاملة لتطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تعاون غير مسبوق بين البرلمان ووزارتى المالية والتخطيط فى إطار التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء، متابعاً: لأول مرة هناك طريقة شاملة فى مصر لتطبيق هذه الموازنة، التى تعمل بها العديد من الدول منذ أكثر من 50 عاما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء المنعقدة اليوم الأحد بقاعه الشورى (سابقا)، للتعريف بإعداد موازنة البرامج والأداء فى ظل الاستمارة الجديدة ومصفوفة البرامج ومتطلبات اللجنة بالنسبة للمديريات ببعض المحافظات.

وأضاف عيسي، " أن أحد احلام مصر فى تطبيق موازنة البرامج والأداء تتحول إلى واقع عام تلو الأخر"، مشيداً فى هذا الصدد بجهود اللجنة الفرعية المٌنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائبة سيلفيا نبيل فى هذا الصدد، قائلاً: "نأمل خلال الـ3 أو الـ4 سنوات القادمة أن تخلق موازنة البرامج والأداء أداء مختلف".

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وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة عملت وضعت منذ البداية مراحل لتطوير تطبيق موازنة البرامج والأداء بالتنسيق مع الحكومة، متابعاً: "لقد كان تحدى كبير، والكثير كان مشفق علينا من التجربة، لكننا سيرنا بطريقة منهجية، وحققنا تقدم فيها عام تلو الأخر".

جدير بالذكر أن موازنة البرامج والأداء تأتى كأحد السياسات الإصلاحية، لتعظيم العائد علي المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع.