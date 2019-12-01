مقتل 11 جنديا في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

أعلن مسؤولون اليوم الأحد، أن 11 جنديا أفغانيا على الأقل قتلوا بعد أن هاجم مقاتلو طالبان مواقعهم في إقليم قندوز شمالي أفغانستان في وقت متأخر من أمس السبت.

وقال عمرو الدين والي وأمين الله عيدين، وهما عضوان في المجلس الإقليمي، إن المسلحين أسروا ستة جنود آخرين خلال الهجوم.

وأضاف المسؤولان أن قوات جديدة تم نشرها لدعم القوات في المنطقة قد تعرضت أيضا لكمين نصبه المسلحون في ساعة مبكرة اليوم الأحد.

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وقال هادي جمال، المتحدث باسم فيلق بامير 217، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المسلحين شنوا هجوما على المواقع الأمنية على طول الطريق السريع بين قندوز وبين خان آباد الساعة التاسعة مساء أمس السبت تقريبا (1630 بتوقيت جرينتش).

وقال المتحدث باسم الجيش إن أكثر من 20 مسلحا قتلوا في هجمات انتقامية. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

يشار إلى أن قندوز هو من بين الأقاليم المضطربة في شمال أفغانستان. وشن مسلحو طالبان هجوما فاشلا للاستيلاء على عاصمة الإقليم في أغسطس من هذا العام.