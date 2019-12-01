ارتفاع عدد ضحايا انهيار سور كنيسة دير أبو فانا بالمنيا لـ3 وفيات و4 مصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أكدت مصادر في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، ارتفاع عدد ضحايا انهيار سور بمحيط الكنيسة الأثرية بداخل دير أبو فانا في أقصي جنوب غرب مركز ملوي بالمنيا، إلى 3 وفيات، عقب انتشال جثة أخرى من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 4 مصابين.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار حائط داخل دير أبو فانا بمركز ملوي ووجود حالات وفاة ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا؛ ما أسفر عن مصرع "توماس شنودة عياد، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط، وسيدة في العقد الخامس من العمر، وجثة أخرى جرى انتشالها من تحت الأنقاض.

وأسفر الحادث عن إصابة، "نوال ثابت إسحاق، 40 عامًا، بدون عمل، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة وسحجات متفرقة باليد والظهر، ومريم شفيق خليل، 55 عاما، مقيمة بمركز القوصية بأسيوط، مصابة بكسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة، ونادية إسكندر فرج الله، 50 عامًا، مقيمة بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة بالجسم، ومريم شنودة عياد، 6 سنوات، مقيمة بالقوصية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

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وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، الموقع الخاص بحادث انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير أبو فانا في مركز ملوي، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة 4 آخرين.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووجه كافة الأجهزة المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعة الموقف، والوقوف على أسباب انهيار السور.

ومن المقرر أن يتوجه المحافظ إلى مستشفى ملوي العام للاطمئنان على حالة المصابين.

ويرجع تاريخ الكنيسة الأثرية إلى العصر السادس الميلادي وهي مبنية بالطوب اللبن وتبلغ مساحتها 260 مترًا.