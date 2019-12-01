"نسيج بدوي مدرج على قائمة اليونسكو".. قصة شعار رئاسة السعودية لـ"جي 20"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

بقطعة مُلتوية من نسيج بدوي ملون، كُتب أسفلها اسم السعودية وعام رئاستها لمجموعة العشرين الاقتصادية باللغة الإنجليزية، يأتي تصميم شعار المملكة لرئاسة المجموعة، الذي صمّمه فنان سعودي اختارته وزارة الثقافة السعودية ويُدعى محمد الهواس.

استلهم الهواس شعار المملكة لرئاسة المجموعة المعروفة اختصارًا بـ"جي 20"، من خيوط "السدو" الملونة- وهو أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي الذي انتشر في شبه الجزيرة العربية وأدرجته منظمة العلوم والثقافة (اليونسكو) العالمية على قائمة التراث غير المادي للبشرية.

وتظهر في الشعار خيوط "السدو"وهي تطول لتصل كل دول مجموعة العشرين قبل أن تلتف وتعود إلى السعودية.

ويُعد فن "السدو" من الصناعات التقليدية التي برعت فيها المرأة السعودية عامة، ولاسيما في منطقة الجوف الواقعة في شمالي شرق المملكة. وتُستخدم خيوط صوف الأغنام أو وبر الجمال أو القطن في نسيج صناعة قطعة السدو التي عادة ما تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

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وبدأت المملكة اعتبارًا من اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر إلى حين انعقاد قمة قادة المجموعة بالرياض يومي 21 ون22 نوفمبر 2020، لتُصبح بذلك أول بلد عربي يستضيف هذه القمة.

وخلال الفترة التي تسبق عقد قمة قادة المجموعة في نوفمبر من العام المقبل، ستستضيف السعودية أكثر من 100 اجتماع ومؤتمر، تتضمن اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل المُمثلة في "مجموعة الأعمال (بي 20)، ومجموعة الشباب (واي 20)، ومجموعة العمال (إل 20)، ومجموعة الفكر (تي 20)، ومجموعة المجتمع المدني (سي 20)، ومجموعة المرأة (دبليو 20)، ومجموعة العلوم (إس 20)، ومجموعة المجتمع الحضري (يو 20)".

وأشادت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين بجهود اليابان، وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة العام الجاري، مؤكدة مواصلتها دعم جهود المجموعة في تحقيق التعاون العالمي.

كانت السعودية تسلّمت رئاسة "جي 20" رسميًا في 25 نوفمبر الماضي، ولمدة عام واحد، لتُصبح بذلك البلد العربي الأول الذي يستضيف قمة قادة المجموعة العام المُقبل. ويأتي ذلك بعد 11 عامًا على انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين، وبعد 5 أشهر من تسلّمها الرئاسة في ختام القمة التي انعقدت ليومين بمدينة أوساكا اليابانية.