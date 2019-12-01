مباحث القاهرة تكشف لغز سرقة 120 ألف جنيه من داخل بازار في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 3 عاملين بدائرة قسم شرطة المعادي، عقب قيامهم بسرقة 120 ألف جنيه من محل عملهم وإعادة المبلغ المسروق.

وتعود الواقعة، بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغًا من صاحب بازار، كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر باب المخزن الملحق بالبازار، وسرقة 120 ألف جنيه من داخل المخزن ملكه.

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاث عمال بالمحل، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنه نظرًا لطبيعة عملهم بالمخزن، وعلمهم باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية بداخله خططوا لارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي بمسكن أحدهم، وأضافوا بإنفاقهم مبلغ مالي 1000 جنيه على متطلباتهم الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.