بنك HSBC مصر يطلق خدمة التحصيل عبر الهاتف المحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلق بنك HSBC مصر، خدمة جديدة لتحصيل المدفوعات عبر التليفون المحمول، خلال فعاليات المؤتمر الرقمي الثاني للبنك في مصر.

وقال البنك، في بيان اليوم الأحد، إن الخدمة الجديدة تهدف إلى مساعدة الشركات على التحول والانتقال إلى الأنظمة والمنصات الرقمية لتنفيذ ومتاعبة معاملات التحصيل المالية.

وأضاف البنك، أنه من خلال الخدمة الجديدة أصبح بإمكان الشركات في مصر تحصيل المدفوعات من عملائها باستخدام منصة رقمية بدلا من إجراءات التحصيل الفعلي للنقد أو التحصيل عن طريق الشركات.

وقال جاك إيمانويل بلانشيه، مدير عام بمجموعة HSBC، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنم في مصر، إن إطلاق خدمة التحصيل عبر التليفون المحمول تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة للبنك في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف إيمانويل، أن هذه الخدمة تتماشى تماما مع توجه مصر نحو اقتصاد غير نقدي، كما يؤكد إلتزام البنك بتقديم الحلول الرقمية المبتكرة للعملاء في المنطقة.

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وقال حلمي غازي، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر، إن مصر مجتمع يعتمد في الغالب على النقد، لأن معدل انتشار التليفون المحمول يتجاوز 100%، مما يخلق فرصة كبيرة لمحافظ التليفون المحمول وقنوات الدفع الرقمية الأخرى.

وأضاف غازي، أن الحكومة تلعب دورا رائدا للإنتقال في مصر من مجتمع نقدي تقليدي إلى سوق رقمي فعال.

وذكر العضو المنتدب، أن خدمة الدفع عن طرق التليفون المحمول من الاحتياجات الضرورية للحياة اليومية بشكل متزامن، كما تعتبر حافز للشركات للانخراط في أنشطة البيع بالتجزئة عبر القنوات المتعددة.

وقالت نور أدهمي، الرئيس الإقليمي لخدمات إدارة السيولة العالمية والنقد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى البنك.

وتابعت أدهمي، أن خدمة التحصيل عبر التليفون المحمول تتيح لعملاء البنك المرونة في اختيار الطريقة والمكان والتوقيت للحصول على الدفعات.

وأضافت "أنه بعد الإطلاق الناجح لخدمة التحصيل عبر التليفون المحمول في كل من الصين والهند، يسرنا أن نقدم هذه الخدمة المتميزة لعملائنا في مصر".