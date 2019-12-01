اتهم زملاءه بـ"الواسطة".. وقف أستاذ في جامعة المنوفية عن العمل - مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

قرر الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، وقف الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنوفية، لعدم امتثاله لحضور التحقيق معه في إدارة الجامعة.

وقال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، إن عددًا من أساتذة كلية الحقوق بالجامعة، تقدموا بشكاوى ضد الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون الجنائي بالجامعة، لتعديه عليهم، بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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وأشار "مبارك" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الدكتور هشام البدري صدور ضده عدد من الأحكام بمحاكم المنصورة وطنطا بعد السب والقذف واتهام بعض أساتذة الكلية بالسماح بـ"الواسطة".

وفي السياق قرر رئيس جامعة المنوفية، إيقاف صرف ربع راتب "البدري"، ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك، مع عرض أمره على المجلس خلال شهر من تاريخ الإيقاف.

