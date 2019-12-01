بمشروع إنسان آلي ذكي.. "التنظيم والإدارة" يشارك بمعرض "كايرو آي سي تي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ، في معرض القاهره الدولي للاتصالات "كايرو آي سي تي Cairo ICT"، والذي يعقد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، في الفترة من اليوم الأحد الأول من ديسمبر، وحتى الرابع من نفس الشهر، بحسب بيان من الجهاز اليوم.

ويشارك الجهاز في المعرض بمشروع الإنسان الآلي الذكي "كيميت"، والذي نفذه الجهاز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويقوم "كيميت" في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وقال الجهاز إنه سيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويتم تجربته حالياً من قبل مجموعة كبيرة من الباحثين بالجهاز.

وأضاف الجهاز أنه سيعرض في الـ "booth" الخاص به فيديو عن مركز تقييم القدرات والمسابقات، ويتضمن مراحل وضع منظومة تقييم القدرات والمسابقات، مروراً بمراحل إنشاء المركز، وافتتاح رئيس مجلس الوزراء للمركز في 9 يوليو 2019 بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعدد من الوزراء.

كما يعرض الجهاز أيضا نموذجا مصغرا للاختبارات بالمركز للراغبين في الحصول على فرصة لتجربة منظومة تقييم القدرات والمسابقات، حيث سيخضع المشارك لتجربة مماثلة للامتحان الذي يتم إجراؤه في المركز، بحسب البيان.

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وذكر الجهاز أنه سيعرض خلال المعرض أيضا فيديو عن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، يوثق مراحل مشروع تحديث الملف الوظيفي ابتداءً من إعداد تطبيق إلكتروني متكامل يشتمل على جميع بيانات الموظف.

كما يتضمن الفيديو جهود تشكيل فريق عمل مكون من أكثر من 50 عضواً من شباب الجهاز تم تدريبهم جيداً على استخدام هذا التطبيق، مع توفير البنية التكنولوجية الحديثة اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة التخطيط، وفقا للبيان.

ويتعرض الفيديو أيضا لمرحلة نزول فريق العمل لمقار الجهات الحكومية للبدء في عملية تحديث بياناتهم، ومن ثم تدقيق هذه البيانات وتسليم جميع الوزراء أسطوانة مدمجة متضمنة نسخة من البيانات الخاصة بكافة الموظفين بدواوين عموم الوزارات.

ويلي ذلك تدريب الجهاز ممثلي الوزارات على كيفية التعامل مع التطبيق الإلكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين في وزارتهم بشكل دوري، وتسليمهم حاسب آلي محمول "laptop"، وماسح ضوئي "Scanner"، بالإضافة إلى "(APN) Access point name"، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

ويعرض الجهاز أيضا ''برومو'' حلقات ''فيديوهات'' للتوعية بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع وزارة التخطيط، بإطلاق برومو للتعريف بسلسلة حلقات الفيديو لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بهدف تبسيط المواد القانونية في القانون واللائحة.

وأشار الجهاز إلى أنه يتم التركيز على أن تخاطب هذه الفيديوهات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة من ذوي الإعاقات المختلفة، لذا تم استخدام لغة الإشارة وكتابة الحوار باللغة العربية ليكون مصاحبا للفيديو، كما تم إعداد هذه الفيديوهات بأيدي مجموعة من الموظفين.