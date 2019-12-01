تقرير: بعد ترحيلهم .. آلاف المهاجرين عاودوا إلى ألمانيا

أفاد تقرير نشرته صحيفة فيلت أم سونتاج الألمانية، اليوم الأحد، بأن آلاف المهاجرين تقدموا بطلبات لجوء مرات عدة إلى ألمانيا، وعادوا إليها مرة أخرى بعد أن تم ترحيلهم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



كشف التقرير - الذي يشير إلى إحصاءات حكومية رسمية أورده موقع دويتش فيله الإخباري الألماني - إلى أن نحو 5 آلاف من طالبي اللجوء أعادوا تقديم

طلبات لجوئهم منذ أن ترحيلهم من ألمانيا في عام 2012.



جاء بالتقرير أن بعض طالبي اللجوء غادروا ألمانيا طواعية لعلمهم أن ترحيلهم كان وشيكًا ثم عادوا إليها لتقديم طلب لجوء آخر.

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وتشير الأرقام - التي ورد ذكرها في التقرير - إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يتقدم

فيها ألف و23 من طالبي اللجوء الموجودين حاليا في ألمانيا بطلبات لجوء فيما تقدم 294 شخصًا بطلبات لجوء لخمس أو ست أو سبع مرات.



كما جاء بالتقرير أنه تم إيداع طالبي اللجوء ممن لديهم حظر دخول في السجن لبضعة أشهر لمعاودتهم دخول البلاد بعد ترحيلهم.



جدير بالذكر أن ألمانيا تستقبل مئات الآلاف من طلبات اللجوء سنويًا، حيث دخلها نحو 1.78 مليون شخص لطلب اللجوء بين عامي 2010 و2018، وذلك وفق إحصاءات المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين.