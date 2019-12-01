مصرع 15 شخصًا في حادث سير شرقي روسيا

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة زابايكاليه شرق روسيا إلى 15 شخصا والعدد مرجح للارتفاع، فيما أصيب ما لا يقل عن 18 شخصا بإصابات مختلفة الشدة،حسبما افادت وكالة أبناء سبوتنيك.
وأكد ممثل هيئات الإنقاذ أنه: "بحسب المعلومات الأولية، أصيب 33 شخصا، من بينهم لقي 15 شخصا حتفهم، وتم نقل
وأكدت وزارة الصحة أن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، وحتى الآن هناك إصابات بليغة".
وسبق أن أكدت هيئات الإنقاذ أن حافلة ركاب سياحية كانت تتوجه من محطة كوينغ، وقد انقلبت جراء خروجها عن الطريق، وكان على متنها 43 شخصا.
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