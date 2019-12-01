الأسرى الفلسطينيون في سجن "عسقلان" الإسرائيلي يشتكون الأوضاع الكارثية

أكد الأسرى الفلسطينيون في سجن "عسقلان" الإسرائيلي أنهم وجدوا وضع السجن كارثيا بعد عودتهم إليه من سجن "نفحة"، إثر قمعهم ونقلهم قبل شهر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.



وأشارت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين - في بيان اليوم الأحد - إلى أن محامي الهيئة تمكن من زيارة عدد من الأسرى، الذين أكدوا أنهم

وجدوا المصاحف ممزقة وملقاة على الأرض، وكذلك جميع مقتنياتهم محطمة وملابسهم ملقاة في الساحة منذ شهر، فيما وجدوا كتابات مسيئة للدين الإسلامي وللأسرى خطها سجناء إسرائيليون كانوا قد قبعوا في السجن خلال تلك الفترة.



ولفتت الهيئة إلى أن العقوبات التي تفرضها إدارة

سجن "عسقلان" على الأسرى ما زالت مستمرة، إذ نقلت تسعة أسرى إلى سجون مختلفة، وهم: زياد بزار، أمين زياد، عيسى جبارين، وباسم النعسان إلى "النقب"، وكل من: محمد ناجي، شريف ناجي، وطالب مخامرة إلى "جلبوع"، وإياد المهلوس إلى "هداريم"، وأحمد الصوفي إلى "نفحة".



يذكر أن قوات القمع كانت قد اقتحمت سجن "عسقلان" في 23 أكتوبر الماضي، واعتدت على الأسرى وأحدثت خرابا في مقتنياتهم، ونقلتهم إلى سجن "نفحة".