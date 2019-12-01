مصرع 14 شخصا في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات في المكسيك

أسفرت اشتباكات بين الشرطة المكسيكية وتجار مخدرات، في ولاية كواهويلا، بشمالي البلاد، عن مصرع 14 شخصا، بينهم 4 من الشرطة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال حاكم الولاية، ميغيل ريكيلمي، إن 4 من رجالالشرطة قُتلوا وأُصيب 6 آخرون، وتم القضاء على 10 من عناصر العصابة في الاشتباك.
ووفقا لشهود عيان، وصل المجرمون إلى بلدة في ولاية كواهويلا، يبلغ
ونتيجة لعملية مشتركة بين الشرطة والجيش، تم تدمير جزء من المركبات المدرعة التي أطلق منها المجرمون النار.
وتُظهر الصور في وسائل الإعلام المحلية ذخيرة من عيار كبير تم الاستيلاء عليها أثناء العملية.
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