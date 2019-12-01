الخارجية اليونانية: أردوغان المنتهك الرئيسي للقانون الدولي بالمنطقة

أكدت اليونان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو المنتهك الرئيسي للقانون الدولي في المنطقة.
وأدانت وزارة الخارجية اليونانية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - تصريحات أردوغان، خلال إطلاقه مشروع خط نقل الغاز "السيل التركي"، والتي أكد فيها عزمه مواصلة الاستكشاف والتنقيب شرقي البحر الأبيض المتوسط.
كانت جمهورية مصر العربية أدانت الإعلان عن توقيع أنقرة
"الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، وتنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل -وليس رئيس المجلس منفردًا- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وأكدت مصر -في بيان أصدرته الخارجية، الخميس الماضي- أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق
كما انتقدت وزارة الخارجية اليونانية، الاتفاق المبرم بين تركيا والمجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق في ليبيا لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، واعتبرته انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
انتقدت وزارة الخارجية القبرصية الاتفاق أيضًا واعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي ويتجاهل الحقوق القانونية لدول شرق البحر المتوسط الأخرى.
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