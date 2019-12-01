الداخلية العراقية: ضبط مخزن أسلحة في الأنبار بداخله صاروخ وعبوات ناسفة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ضبط مخزن أسلحة في قضاء عنة بمحافظة الأنبار بداخله صاروخ وعبوات ناسفة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
شرطة الطاقة وكهرباء الغربية، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بمسح ميداني في قرية الخسفة بقضاء عنه، تم العثور على مخزن للأسلحة".
وذكر إعلام الداخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إنه أثناء إجراء قوات مديرية استخبارات
أضاف البيان، أنه عثر بداخل المخزن على 5عبوات ناسفة نوع "جليكانات" بداخلها مادة C4، وقنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، وصاروخ محلي الصنع"، وتم التعامل مع المواد المضبوطة من قبل القوات الهندسية".
يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من البلاد.
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