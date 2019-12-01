عاجل-خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني

ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الملك مسواتي الثالث، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره لجلالته.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا هشام الضويان.
كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم دولة رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا، وعدد من المسؤولين.
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