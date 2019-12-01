مسيرة حاشدة في هونج كونج لشكر ترامب

شارك المئات في هونج كونج اليوم الأحد، في مسيرة للقنصلية الأميركية لإظهار "الامتنان" للولايات المتحدة لدعهما للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يشهدها المركز المالي الآسيوي منذ ما يقرب من ستة أشهر.

ولوح مشاركون في المسيرة بالعلم الأميركي وارتدى بعضهم قبعات وقمصاناً عليها شعارات مؤيدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما رفع البعض لافتة كتب عليها "الرئيس ترامب.. من فضلك حرر هونج كونج".

ووقع ترامب يوم الأربعاء تشريعاً أصدره الكونجرس يدعم المحتجين على الرغم من اعتراضات بكين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نظم مئات المحتجين مسيرة ضد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع وكان من بينهم أسر معها أطفالها.

وتدفق المحتجون عبر المنطقة التجارية بوسط المدينة صوب مقر الحكومة في جزيرة هونج كونج الرئيسية حاملين بالونات صفراء وملوحين بلافتات كتب عليها "لا للغاز المسيل للدموع وانقذوا أولادنا".

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وانطلقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ يونيو مجبرة أحياناً المكاتب الحكومية والشركات والمدارس وحتى المطار الدولي على الإغلاق.

وقال وزير الأمن في المدينة جوون لي قبل أيام إن الشرطة أطلقت نحو عشرة آلاف قنبلة غاز مسيل للدموع منذ يونيو.

وتأتي مسيرات اليوم الأحد بعد أن قال مسؤول كبير بهونج كونج إن الحكومة تبحث إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة أسلوب معالجة الأزمة التي يتزايد فيها عنف المظاهرات.

وتنفي بكين التدخل وتؤكد التزامها بصيغة "دولة واحدة ونظامان" القائمة، وتنحي باللائمة على قوى خارجية في تأجيج العنف.

وحذرت الصين، من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة صارمة" بحق الولايات المتحدة رداً على تشريع أميركي يساند الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج.