كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاب يحرق نفسه في تونس احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق المتظاهرون التونسيون، الطرق في بلدة جلمة جنوب البلاد، بعد وفاة شاب أحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة.

وأحرق المتظاهرون، إطارات السيارات بعد ظهر أمس السبت، إثر دفن الشاب، قبل أن تتدخل الشرطة لإعادة فتح الطرق.

وأصيب سكان بلدة جلمة، باختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، كما أصيب عدد من أفراد الأمن أيضا، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين أغلقوا الطرق.

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وأضرم عبد الواحد الحبلاني (25 عاما) النار في نفسه احتجاجا على الفقر وسوء الأحوال المعيشية، وتوفي في المستشفى يوم الجمعة، في واقعة تعيد إلى الأذهان إضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه عام 2010، الأمر الذي أشعل شرارة الثورة التونسية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان الحبلاني يعمل بشكل غير منتظم، وكان يطالب بتحسين وضعه المعيشي في جلمة المحاذية لمدينة سيدي بوزيد، مسقط رأس البوعزيزي.

ومنذ وفاة البوعزيزي في ديسمبر 2010 حذا العديد من الشبان حذوه بإشعال النار في أنفسهم في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المزمنة في تونس، وفقًا لقناة روسيا اليوم.