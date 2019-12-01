كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: اليابان تبحث قضية كشمير باهتمام وتأمل في حل سلمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليابان بعناية في الوضع في جامو وكشمير وتأمل أن يتم التوصل إلى حل سلمي في هذا الشأن من خلال الحوار، حسبما قالت وزارة الخارجية في البلاد، اليوم الأحد، بعد يوم من إجراء وزيري الخارجية والدفاع حوارًا وزاريًا مع الهند.

وكما أوردت وكالة أنباء آسيا الدولية، قال أتسوشي كايفو، نائب السكرتير الصحفي في وزارة الخارجية اليابانية: "فيما يتعلق بكشمير، أستطيع أن أقول، إنه وضع تم النظر فيه باهتمام ونحن على دراية بالفرق الطويل الأمد في هذا الصدد. نأمل أن يتم التوصل إلى حل سلمي".

وتعليقًا على مشاركة اليابان المتزايدة في شمال شرق الهند فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، قال "كايفو"، إن زيادة التواصل في المنطقة المذكورة ضروري لتعزيز الاتصال في منطقة المحيط الهادئ الهندية.

وأضاف "كايفو"، أن الاتصال ليس فقط خارج الهند ولكن أيضًا داخل الهند أمر مهم من أجل التواصل التام في هذه المنطقة.

وأوضح المسؤول الياباني: "يهتم كل من اليابان والهند بالتنمية داخل الهند، بما في ذلك الجزء الشمالي الشرقي. نواصل مناقشة القضايا باهتمام. عندما يتعلق الأمر بالاتصال بشمال شرق البلاد هو الهدف أيضًا".

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ووصف "كايفو"، الاجتماع الافتتاحي للحوار الوزاري بين الهند واليابان للدفاع (2 + 2) بأنه "مثمر"، وقال، إن العديد من القضايا الإقليمية المتعلقة بسريلانكا والصين والشمال

كوريا، تمت مناقشتها.

وأردف: "ناقش الوزراء الشؤون الدولية والإقليمية، مثل كيفية الترويج لمنطقة المحيط الهادي الحرة والمفتوحة والشاملة. تبادلوا وجهات النظر حول كوريا الشمالية والصين وسريلانكا. سريلانكا هي مصلحة مشتركة لوزراء الخارجية".

وحسبما جاء بوكالة أنباء آسيا الدولية، قال "كايفو"، إن إفريقيا يمكن أن تكون مجال التعاون التالي بين البلدين، مشيرًا إلى أن: "مجالات التركيز هي الأمن والتعاون العسكري والبنية التحتية. إنه لا يقتصر فقط على آسيا ولكن أيضًا على إفريقيا. يمكن أن تكون إفريقيا مجال التعاون التالي بين البلدين".

تم عقد اجتماع (2 + 2) عملاً بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيره الياباني شينزو آبي خلال القمة السنوية الثالثة عشرة بين الهند واليابان التي عقدت في اليابان في أكتوبر 2018، بهدف إقامة حوار وزاري للخارجية والدفاع لمزيد من تعميق التعاون الأمني والدفاعي الثنائي.

أتاحت الفرصة للجانبين لمراجعة وضع وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الهند واليابان من أجل توفير المزيد من العمق للشراكة الإستراتيجية العالمية الخاصة بين الهند واليابان.