كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايدن: بقاء ترامب في السلطة يأثر على هوية الأمة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، دونالد ترامب، واصفًا استمراره داخل البيت الأبيض، بالخطر على أمريكا.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال جو بايدن، إن بقاء ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، منوها بأنه لا يجب السماح بحدوث ذلك.

وأضاف: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية .. لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسا لمرحلة رئاسية واحدة فقط".

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وتابع: "إن ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته، التي تخدم الأثرياء .. من الواضح لمن يعمل الرئيس ترامب؟ أعطت إدارته الأولوية للتخفيضات الضريبية العملاقة للأثرياء والشركات، وفي الوقت نفسه هاجموا المساعدات الغذائية في كل فرصة حصلوا عليها. إنه بلا قلب .. لا ينبغي لأحد أن يجوع في أمريكا".

وتدور حرب كلامية بين ترامب وبايدن، المرشح الديمقراطي الأبرز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وكان أهم حلقاتها التحقيق، الذي تقوده رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، داخل الكونغرس لعزل ترامب، على خلفية محادثة هاتفية جرت بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي.