كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || شاب يحرق نفسه في تونس احتجاجا على الأوضاع

أغلق المتظاهرون التونسيون، الطرق في بلدة جلمة جنوب البلاد، بعد وفاة شاب أحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "دايلي ميل" تنشر صور لإبنة شقيق "أسامة بن لادن"

نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية صور لإبنة شقيق زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي "أسامة بن لادن"، والتي تعمل كمغنية في حانات ونوادي لندن في فرقة تضم 3 نساء. أخبار عالمية عاجلة اليوم || عودة 30 ألف طالب لجوء إلى ألمانيا بعد ترحيلهم

عاد الآلاف من طالبي اللجوء إلى ألمانيا عدة مرات بعد ترحيلهم، حسبما ذكرت صحيفة فيلت آم سونتاج الألمانية، نقلاً عن شخصيات حكومية.

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