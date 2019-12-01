اختراق مخبأ قديم للمتشددين في كشمير من قبل القوات الهندية

قامت قوات الأمن الهندية باختراق مخبأ للمتشددين في سوبور بكشمير، واستردت مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة بما في ذلك؛ بندقيتان من طراز AK-47 و 2000 طلقة من الذخيرة وأجهزة لاسلكية ومواد غذائية وملابس.

ونفذت عملية مشتركة من قبل 32 بندقية راشتريا ومجموعة العمليات الخاصة رافي آباد و 92 كتيبة من قوة شرطة الاحتياط المركزية في غابة دالري في مقاطعة بارامولا.

وقالت مصادر بالجيش الهندي، إن المخبأ قد لا يقل عمره عن 10 سنوات.

على الرغم من القمع الصارم والدوريات التي تقوم بها القوات وشرطة الولاية، تمكن عدد كبير من المسلحين من التسلل إلى جامو وكشمير عبر خط السيطرة - الحدود الفعلية التي تقسم كشمير الخاضعة لسيطرة الهند وكشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.

وقال ديلباج سينغ، المدير العام لشرطة جامو وكشمير في أكتوبر، إن الأجهزة الأمنية أنشأت شبكة لمكافحة التسلل في الولاية وقضت على العديد من المتسللين المحتملين، وأحبطت محاولاتهم، لكن لا يزال الكثيرون ناشطين.

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وأضاف "سينغ": "عدد المسلحين النشطين في جامو وكشمير يقدر بما يتراوح بين 200 و 300".

تخضع أراضي الاتحاد في جامو وكشمير للحصار منذ إلغاء المادة 370، التي منحت الدولة وضعًا خاصًا بموجب الدستور الهندي.

وفي سياق منفصل، أعلن مسؤولين هنود، أن شخصًا قتل وأُصيب 34 على الأقل، يوم الاثنين نوفمبر، في هجوم بقنبلة يدوية في مدينة سريناجار الرئيسية في كشمير التي تديرها الهند، في أكثر حادثة دموية منذ تجريد نيودلهي، كشمير، من الوضع الخاص في 5 أغسطس.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن الجرحى، ومن بينهم ثلاثة من الشرطة شبه العسكرية الهندية، تم نقلهم إلى واحد من ثلاثة مستشفيات بعد الانفجار الذي وقع في شارع هاري سينغ في وسط المدينة. مضيفين، أن شخصًا واحدًا في حالة حرجة.

كانت جامو وكشمير مسرحًا للعنف الانفصالي على مدار العقود الثلاثة الماضية، حيث قُتل الآلاف من الناس - قوات الأمن والمدنيين والانفصاليين - في هجمات ومواجهات.

يعاني وادي كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة والذي تطالب به كل من الهند وباكستان من الاضطرابات منذ أن أعلنت نيودلهي أنها ستجرد أراضيها من الحكم الذاتي والاستقلال.