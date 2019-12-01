كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة مكافحة الشغب تستعد لمواجهة المسيرات بهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الآلاف من الناس إلى شوارع هونغ كونغ تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب للمطالبة بمزيد من الديمقراطية وإجراء تحقيق في استخدام القوة لقمع المظاهرات المناهضة للحكومة التي استمرت ستة أشهر، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

كان المتظاهرون المتشددون والآباء والأمهات يسيرون مع الأطفال اليوم الأحد بالقرب من كولون بميناء فيكتوريا. رفع الكثير منهم يده للإشارة إلى المطالب الخمسة للمسيرة.

انخرطت شرطة مكافحة الشغب في المسيرة الثالثة اليوم، حيث بدا فيها العنف أكثر احتمالا.

يريد المتظاهرون مواصلة الضغط على زعيمة المدينة كاري لام بعد فوز المرشحين المؤيدين للديمقراطية بفوز ساحق في انتخابات مجالس المقاطعات قبل أسبوع. وقالت لام إنها ستسرع الحوار لكنها لم تسفر عن أي نتيجة منذ التصويت.

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر محتجون من هونج كونج يحملون أعلامًا أمريكية ولافتات تناشد الرئيس دونالد ترامب في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

خرج مئات الأشخاص في هونغ كونغ، بمن فيهم العديد من السكان المسنين، إلى القنصلية الأمريكية اليوم الأحد لإظهار "الامتنان" لدعم الولايات المتحدة للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أزعجت المركز المالي لما يقرب من ستة أشهر.