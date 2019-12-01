كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوربين": لم يكن لدى الشرطة خيار سوى إطلاق النار على مهاجم جسر لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، بأن ضباط الشرطة اضطروا إلى إطلاق النار على منفذ هجوم جسر لندن لأنه لم يكن هناك خيار آخر.

وفي الوقت نفسه، عارض السياسي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نظيره المحافظ، رئيس الوزراء بوريس جونسون، مؤكدًا، أنه ليس من الضروري أن يخدم مرتكبو الإرهاب دائمًا وقتهم الكامل في السجن، كما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال "كوربين" لقناة سكاي نيوز: "أعتقد أن الأمر يعتمد على الظروف ويعتمد على الحكم ولكنه يعتمد بشكل أساسي على ما فعلوه في السجن".

وأضاف "كوربين"، أنه كان يجب إجراء تحقيق في كيفية عمل نظام السجون في المملكة المتحدة، والنزلاء السابقين بعد إطلاق سراحهم.

وقد أطلقت وزارة العدل في المملكة المتحدة مراجعة عاجلة لشروط ترخيص المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن بالإفراج المشروط بعد هجوم جسر لندن المميت يوم الجمعة.

وعمومًا، من المحتمل أن يكون 70 من الجناة المدانين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن محور اهتمام المراجعة الحكومية، مع تعرض وزارة العدل لانتقادات شديدة بعد أن تبين أن المهاجم، إرهابي مُدان، وتم إطلاق سراحه من السجن بعد أقل من سبع سنوات من السجن لمدة 16 عامًا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

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وقد صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، بأنه كان "خطأ" منح الإفراج المبكر عن المشتبه به في هجوم جسر لندن، وهو مدان سابق قُتل برصاص الشرطة، حيث أن هجوم طعن الجمعة على جسر لندن خلف قتيلين وثلاثة جرحى آخرون.

وقال "جونسون"، إنه "جادل" ضد السماح لـ "المجرمين الجادين والعنيفين بالخروج من السجن مبكراً".

وأضاف "جونسون": "من المهم للغاية أن نخرج من هذه العادة وأن نفرض الأحكام المناسبة على المجرمين الخطرين، خاصة بالنسبة للإرهابيين، وأعتقد أن الجمهور سيرغب في رؤيته".

وعلق "كوربين" على القضية، بعد أن حددت الشرطة مهاجم جسر لندن بأنه عثمان خان البالغ من العمر 28 عامًا. وقد سُجن بسبب دوره في محاولة فاشلة للتخطيط لتفجير 2012 لبورصة لندن وغيرها من المنشآت، لكن تم إطلاق سراحه في العام 2018 بعد أن قضى ما يقرب من 6 سنوات من ولايته البالغة 16 عامًا.

أوقف المهاجم في البداية ثلاثة رجال مجهولي الهوية، تمكنوا من التصدي له ونزع أسلحته، وبعد ذلك أطلقت الشرطة النار على "خان".