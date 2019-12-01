كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكة إليزابيث تعزي أسر ضحايا هجوم جسر لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، التعازي لأسر ضحايا هجوم جسر لندن، وبعثت بـ"الأفكار والدعوات وأعمق المشاركة الوجدانية" لجميع أولئك الذين فقدوا أحباءهم في هجوم جسر لندن الجمعة، حسبما ذكرت وكالة PA Media، يوم السبت.

وقالت الملكة إليزابيث في بيان، على "تويتر" يوم السبت: "لقد حزنا أنا والأمير فيليب من سماعنا عن الهجمات الإرهابية على جسر لندن. نرسل أفكارنا وصلواتنا وأعمق مواساتنا إلى كل من فقدوا أحباءهم والذين تأثروا بأعمال العنف الرهيبة التي وقعت الجمعة". وتابعت الملكة إليزابيث: "أعرب عن شكري الدائم للشرطة وخدمات الطوارئ، وكذلك للأفراد الشجعان الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل مساعدة وحماية الآخرين بأنانية".

وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء السبت، مسؤوليته عن حادث الطعن في لندن بقلب العاصمة البريطانية، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أكدت الشرطة البريطانية أنها قتلت بالرصاص منفذ عملية الطعن في جسر لندن، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الحادث، الذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، باعتباره إرهابيا.

وقال مسؤول قوة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، نيل باسو، في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، إن "المشتبه فيه" بتنفيذ الهجوم تم استهدافه برصاص رجال الأمن وقتل في مسرح الحادث.

وشدد باسو على أن الحادث إرهابي، فيما أشار إلى أن الشرطة لا تزال تنظر في دوافع مختلفة لمنفذ الهجوم، فيما ذكر أن الحزام "الناسف" الذي كان يرتديه المهاجم "وهمي".

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كما أكد أن قوات الأمن ستبقي الطوق الواسع حول موقع الحادث لمدة معينة، وستعزز الدوريات في مناطق مختلفة من لندن على خلفية الهجوم، مضيفا أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، طلب تقديم موجز شخصي له بشأن العملية.

من جانبه، ذكر عمدة لندن، صادق خان، أن بعض المصابين جراء الهجوم في حالة حرجة، مبينا أن الشرطة تعتبر الحادث منفردا ولا تبحث عن أي مشتبه فيهم آخرين على خلفية عملية الطعن.

وسبق أن أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها تتعامل مع "حادث" في جسر لندن، موضحة لاحقا أن رجلا نفذ عملية طعن أصيب إثرها عدة أشخاص.

وقالت الشرطة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "في الساعة 13:38 تم استدعاء الشرطة على خلفية حادث طعن عند جسر لندن".

وذكر البيان في حينه أن الشرطة ألقت القبض على رجل يعتقد أنه نفذ الهجوم، مضيفا أن الحادث أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن سقوط 5 جرحى.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان، أعلن زيادة الوجود الشرطي في المدينة بعد هجوم الطعن الذي وقع فوق جسر لندن وأسفر عن مقتل شخصين.

وقال خان، في تصريحات لـ"بي.بي.سي"، إن "زيادة وجود الشرطة ستكون ظاهرة للعيان اليوم".