فضيحة “باب درانا”.. الضحايا يرفضون “أنصاف الحلول” ويواصلون الاحتجاج

علم “اليوم 24” أن إحدى قريبات رئيس المجموعة العقارية “باب دارنا”، المعتقل في سجن عكاشة في الدارالبيضاء على خلفية تسويقه لمشاريع عقارية وهمية، تحاول إقناع عدد من ضحاياه من أجل دفعهم إلى التنازل عن متابعة محمد الوردي، رئيس المجموعة العقارية.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن قريبة المعني بالأمر تحاول إقناع بعض الضحايا بالتنازل عن شكاياتهم ضد الوردي، عبر التراضي، لاسيما أنهم في صدمة، ولا يزالون يتوافدون على مكتب البيع، أو المقر الخاص بالمجموعة المذكورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض الضحايا فوجئوا بالعرض، الذي قدمته إحدى قريبات الوردي، بمنحهم نصف المبلغ، الذي دفعوه إلى مجموعة “باب دارنا”، مقابل التنازل لصالحه.

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وأوردت المصادر ذاتها أن أغلب الضحايا رفضوا العرض المذكور، وبعض آخر في حيرة من أمرهم، لاسيما أنهم دفعوا مبالغ طائلة، وهي عبارة عن تسبيقات من أجل حصولهم على شقق أو فيلا.

ووصلت المبالغ، التي استولى عليها محمد الوردي 40 مليار سنتيم كحصيلة أولية.

يذكر أن ضحايا المجموعة العقارية “باب دارنا”، احتجوا، أمس السبت، أمام مقر الشركة في الدارالبيضاء.