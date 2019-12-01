في رد فعل مفاجئ.. الفرنسي كارتيرون يعلق على هزيمة الرجاء أمام الترجي

في ردة فعل مفاجئة، علق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، على هزيمة الفريق الأخضر، أمس السبت، على يد فريق الترجي التونسي، بهدفين دون رد، في إطار اول مبارياة الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

ونشر كارتيرون، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، قال فيها ” بدون تعليق”، في إشارة إلى النتيجة والاداء الذي ظهر به الرجاء أمام الترجي.

هذا الأمر، أرجعه العديد من المتتبعين إلى انتقاد الرجل للخيارات التي قام بها جمال السلامي في هذه المباراة، والتي أدت إلى ظهور الرجاء بهذا الوجه.

وكان كارتيرون، قد عبر في وقت سابق على عدم رضاه من الطريقة التي تمت إقالته من تدريب الرجاء، على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق.