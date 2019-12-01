جمهور مهرجان مراكش: سعداء بمشاهدة نجوم عالميين عن قرب-فيديو

عاشت مدينة مراكش، أمس السبت، فعاليات اليوم الثاني من المهرجان للدولي للفيلم، بحضور نجوم السينما الأجانب والعرب والمغاربة، وهي فرص للجمهور المغربي لمشاهدتهم عن قرب.
وعبر عينة من الجمهور استقى رأيها “اليوم24، عن رضائها عن المهرجان السنوي الذي يقربهم من السينما أكثر، ويتيح لهم مشاهدة نجوم لامعين عن قرب.
ويحضر الجمهور طيلة أيام المهرجان إلى جنبات قصر المؤتمرات، لمشاهدة ضيوفه وهم يمرون على البساط الأحمر كما تتاح لهم كذلك فرصة مشاهدة أفلام في ساحة جامع لفنا وسينما “كوليزي”، ومتحف “إيف سان لوران”.
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