شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن برصاص مسلحين وسط مدينة إب والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 قتل مواطن بإحدى مناطق محافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "حسن احمد علي صبيح" 35 عام قتل برصاص مسلحين بمديرية المشنة بمدينة إب. Advertisements وتأتي هذه الحادثة بعد تسجيل 4 حالات قتل متفرقة خلال الـ30 ساعة الماضية بعدد من البلدات والمناطق بمحافظة إب. وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسلب ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة.

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