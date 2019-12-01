شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلاً فى انقلاب حافلة شرق روسيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر إن ما يصل إلى 15 راكبا لقوا مصرعهم فى حادث خروج حافلة عن الطريق وانقلابها وسقوطها من فوق جسر على نهر فى أقصى شرق روسيا اليوم الأحد.

وأضاف المصدر "15 شخصا لا يظهر عليهم أى علامات للحياة".

وقالت وزارة الطوارئ المحلية على موقعها الإلكترونى إن حافلة فى طريقها من بلدة سريتينسك إلى مدينة تشيتا على مسافة نحو 6320 كيلومترا شرقى موسكو سقطت من فوق جسر فى نهر كوينجا.

وأضافت الوزارة أن نحو 43 راكبا والسائق كانوا على متن الحافلة. ولم تذكر الوزارة بعد أى شىء عن أعداد المصابين أو القتلى.