شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال اليوم شابًا فلسطينيًا من بلدة زعترة شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم أن جيش الاحتلال اعتقل عامر علي ذويب من بلدة زعترة شرق بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه. وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال سلم الفتى أسامه علي البدن من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بلاغًا لمراجعة مخابراته في مجمع مستوطنة "غوش عصيون " جنوبًا، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

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