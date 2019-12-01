اليوم الوطني الإماراتي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: الإمارات تحتفل بيومها الوطني الـ48 بحصاد وافر من الإنجازات، ورئيس الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ48: فخورون بعطاء آبائنا، ومحمد بن راشد بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للإمارات: الاتحاد ألغى كلمة مستحيل، ومحمد بن زايد بمناسبة اليوم الوطني الــ48 للإمارات: وحدتنا حماية لدولتنا، ومحلل سياسي ليبي: أي اتفاق بين السراج وأردوغان "عبث وتخبط"، وعبدالمهدي.. باع وهم "العدالة" فأطاحت به صرخة المظلومين، وتهديدات إخوان تونس للإعلاميين تثير مخاوف من "بلعيد" جديد، و"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم جسر لندن الإرهابي، والملك سلمان.. قائد الحزم والعزم مؤسس "السعودية الجديدة"، ومنشق عن "الرئاسي الليبي": السراج خرق "اتفاق الصخيرات".

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كما تقرأون: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في إيطاليا، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون لمطالبة نتنياهو بالاستقالة، والبرلمان العراقي يناقش أحداث ذي قار واستقالة عبدالمهدي، ومسيرات في لبنان رفضا لعودة الحرب الأهلية وفتنة حزب الله، و5 أعوام على حكم الملك سلمان.. إنجازات تنموية وإصلاحات تاريخية، وجونسون يتعهد بمراجعة شاملة للدفاع والسياسة الخارجية البريطانية، وخبراء يكشفون سيناريوهات إيران لما بعد استقالة عادل عبدالمهدي، وفتح: حماس وافقت على إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بغزة، وجولة لـ"المجلس الأعلى للسلام" السوداني بإريتريا وتشاد.

وفي الاقتصاد تطالعون: في عيدها الوطني.. الإمارات تلهم العالم بمصادر متنوعة من الطاقة، ومبيعات "الجمعة السوداء" بأمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا، وصفقات ناجحة لتجار لبنان خلال معرض الصين الدولي للواردات، وارتفاع بيتكوين والريبل أمام الدولار، والسعودية تؤكد تعزيز التعاون العالمي خلال رئاستها مجموعة العشرين، والصين تريد إلغاء التعريفات بالمرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع أمريكا، ونمو النشاط الصناعي في الصين للمرة الأولى منذ أبريل، واتفاق مبدئي بين فيات كرايسلر واتحاد عمال صناعة السيارات الأمريكي.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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