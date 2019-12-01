وفاة طفلة عمرها 5 أعوام بعد العثور عليها في سيارة متوقفة في أستراليا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

توفيت طفلة عمرها خمسة أعوام بعد العثور عليها غائبة عن الوعي في سيارة متوقفة بمنطقة هونتر بولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا ونقلها إلى المستشفى، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأحد.

وكانت خدمة الطوارئ قد عثرت على الطفلة بعد تلقي نداء استغاثة من منزل بمنطقة بورت ستيفنز يوم الثلاثاء الماضي. وتم على الفور نقل الطفلة بطائرة إلى مستشفى جون هانتر للأطفال وهي في حالة حرجة.

وأعلنت الشرطة وفاة الطفلة صباح اليوم، وسوف يتم إعداد تقرير لعملية فحص الجثمان.

يأتي الحادث بعد أسبوع واحد من وفاة شقيقتين /عام واحد وعامان/ بعد تركهما أيضا في سيارة بضاحية لوجان جنوب بريسبن. وتم اتهام والدتهما كيري-آن كونلي 27/ عاما/ بقتلهما.