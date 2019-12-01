زعيم حزب العمال البريطاني: ليس بالضرورة أن يكمل المدانون بالإرهاب فترات العقوبة

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم الأحد إنه لا ينبغي "بالضرورة" أن يستكمل المدانون بجرائم الإرهاب فترات عقوبة السجن لأن الأمر يعتمد على ظروف سجنهم.
وفي تصريحات لقناة سكاي نيوز قال كوربين إن الشرطة البريطانية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق النار على مهاجم قتل شخصين في وسط لندن يوم الجمعة.
وأضاف "أعتقد أنه لم يكن أمامها خيار. كانوا يواجهون موقفا ينطوي على تهديد حقيقي بوجود حزام ناسف حول جسده وهذا موقف فظيع لأي شرطي".
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