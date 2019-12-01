منفذ هجوم جسر لندن استلهم فكر القاعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

قبل 9 سنوات من تنفيذ عثمان خان هجومه العشوائي بسكين قرب جسر لندن وقتله شخصين، سمعته أجهزة الأمن البريطانية وهو يناقش كيفية استخدام كتيب إرشادات لتنظيم القاعدة عن صنع قنبلة أنبوبية. وكانت تلك مجرد جزئية صغيرة من المحادثة التي جمعتها الأجهزة الأمنية مع معلومات مخابراتية أخرى عن مؤامرة لتفجير بورصة لندن التي دفعت الشرطة البريطانية لاعتقال خان، الذي كان يبلغ من العمر وقتها 19 عاماً، ومجموعة من الرجال الأكبر سناً في 20 ديسمبر(كانون الأول) عام 2010. وعوقب خان (28 عاماً) بعد إدانته في عام 2012 بالسجن 8 سنوات على الأقل على أن تقيم لجنة إطلاق السراح المشروط مدى خطورته على العامة قبل إطلاق سراحه، وتم الإفراج عنه في ديسمبر(كانون الأول) 2018 دون أي تقييم من لجنة إطلاق السراح المشروط. وسلح خان نفسه أمس الجمعة بسكاكين كبيرة وارتدى سترة ناسفة زائفة ونفذ هجوماً عشوائياً عند مؤتمر لإعادة تأهيل السجناء السابقين قرب جسر لندن، وواجه عدد من المارة المهاجم وطرحوه أرضاً ثم أحاط به 3 من ضباط الشرطة المسلحين وأطلقوا النار مرتين وفارق الحياة. وقال مساعد مفوض الشرطة وأكبر ضابط لمكافحة الإرهاب في بريطانيا، نيل باسو في بيان "هذا الشخص كان معروفاً للسلطات"، وأضاف "من الواضح أن أحد خيوط التحقيق الأساسية حالياً هو التعرف على كيفية تمكنه من تنفيذ هذا الهجوم". وقبل انتخابات 2017، قاد 3 متشددين سيارة فان وصدموا بها مجموعة من المارة ثم طعنوا آخرين بالمنطقة المحيطة مما أسفر عن مقتل 8 وإصابة 48 على الأقل، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته وقتها لكن السلطات البريطانية شككت في تلك المزاعم.

