أيرلندا تعلن استعدادها لاستلام مواطنتها الداعشية ليزا سميث وطفلتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

قال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار السبت إن بلاده تستعد لتسلم مواطنة تنتمي لتنظيم داعش وطفلتها التي تبلغ من العمر عامين من تركيا مطلع الأسبوع الجاري في الوقت الذي تواصل فيه سلطات أنقرة ترحيل معتقلي التنظيم المتشدد إلى الدول التي جاءوا منها. وتقول تركيا إنها اعتقلت 287 متشدداً في شمال شرق سوريا الذي نفذت القوات التركية هجوماً فيه ضد وحدات حماية الشعب الكردية في الشهر الماضي كما تحتجز مئات آخرين من المتطرفين المشتبه بهم. وبدأت تركيا ترحيل المواطنين الأجانب المنتمين لتنظيم داعش في وقت سابق من الشهر الجاري، وقالت أيرلندا إن "ليزا سميث وطفلتها مواطنتان أيرلنديتان حددت تركيا هويتهما تمهيداً لترحيلهما".

