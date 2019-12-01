استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت أن قواته أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين، كانوا يلقون قنابل حارقة على سيارة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن استشهاد فلسطيني مساء السبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها نقلاً عن نظيره الإسرائيلي باستشهاد فلسطيني عقب إطلاق الجيش النار عليه قرب بيت عوا جنوب الخليل. وقالت سلطات الإنقاذ الفلسطينية إن الجيش الاسرائيلي منعها من الوصول إلى موقع العنف. وذكرت فلسطينية مصادر محلية أن شخصين آخرين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي شهدت اندلاع مواجهات. وقال الجيش الإسرائيلي أنه احتجز الفلسطينيين الآخرين.

