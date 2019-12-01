اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

واجه يورغن فينيش، أحد أغنى رجال الأعمال في مالطا، اتهامات في محكمة بفاليتا، السبت، بالتواطؤ في قتل دافني كاروانا جاليتسيا، الصحافية البارزة في محاربة الفساد، بتفجير سيارتها قرب العاصمة عام 2017. ومثل توجيه اتهامات رسمية لفينيش نقطة تحول في التحقيق في قتل جاليتسيا التي حققت في الفساد وفضحته. وتحولت علاقات فينيش المزعومة بوزراء ومسؤولين كبار إلى أزمة سياسية لحكومة رئيس الوزراء جوزيف موسكات الذي بدا أنه على وشك الاستقالة يوم السبت. ودفع فينيش ببراءته من تهمة التواطؤ في جريمة القتل واتهامات أخرى لها صلة بهذه القضية ومن بينها الانتماء لعصابة إجرامية والتآمر للتسبب في انفجار. وقالت مصادر رسمية إن "من المتوقع أن يعلن موسكات استقالته الأحد". ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بهذا الصدد.

