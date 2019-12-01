خارجية السودان: حمدوك سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب

أكّدت ​وزارة الخارجية​ ​السوداني​ة أن رئيس الوزراء السوداني الانتقالي ​عبد الله حمدوك​ سيبحث في ​واشنطن​ رفع اسم الخرطوم من قائمة ​الإرهاب​"، مشيرة الى أن "هذا الموضوع هو الملف الأهم لحمدوك في واشنطن".

ولفتت الخارجية الى أن "حمدوك يتطلع خلال زيارته إلى ​أميركا​ لتطوير العلاقات معها وسيلتقي عددًا من المسؤولين الأميركيين".

