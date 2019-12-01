خارجية السودان: حمدوك سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب

أكّدت وزارة الخارجية السودانية أن رئيس الوزراء السوداني الانتقالي عبد الله حمدوك سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب"، مشيرة الى أن "هذا الموضوع هو الملف الأهم لحمدوك في واشنطن".
ولفتت الخارجية الى أن "حمدوك يتطلع خلال زيارته إلى أميركا لتطوير العلاقات معها وسيلتقي عددًا من المسؤولين الأميركيين".
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