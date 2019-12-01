مقتل 15 شخصا بانقلاب حافلة أقصى شرق روسيا

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن "ما يصل إلى 15 راكبا قتلوا في حادث خروج حافلة عن الطريق وانقلابها وسقوطها من فوق جسر على نهر في أقصى شرق روسيا".
وقالت وزارة الطوارئ المحلية على موقعها الإلكتروني إن "حافلة في طريقها من بلدة سريتينسك إلى مدينة تشيتا على مسافة نحو 6320 كيلومترا شرقي موسكو سقطت من فوق جسر في نهر كوينجا"، مشيرة الى أن "نحو 43 راكبا والسائق كانوا على متن الحافلة. ولم تذكر الوزارة بعد أي شيء عن أعداد المصابين أو القتلى".
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