مقتل 15 شخصا بانقلاب حافلة أقصى شرق روسيا

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن "ما يصل إلى 15 راكبا قتلوا في حادث خروج ​حافلة​ عن الطريق وانقلابها وسقوطها من فوق جسر على نهر في أقصى شرق ​روسيا​".

وقالت وزارة الطوارئ المحلية على موقعها الإلكتروني إن "حافلة في طريقها من بلدة سريتينسك إلى مدينة تشيتا على مسافة نحو 6320 كيلومترا شرقي ​موسكو​ سقطت من فوق جسر في نهر كوينجا"، مشيرة الى أن "نحو 43 راكبا والسائق كانوا على متن الحافلة. ولم تذكر الوزارة بعد أي شيء عن أعداد المصابين أو القتلى".