خارجية سوريا: بيان أميركا حول عمل اللجنة الدستورية يعتبر تدخلا في شؤوننا

أكد مسؤول في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ السورية لوكالة "​روسيا اليوم​"، أن "بيان واشنطن حول جلسات لجنة مناقشة ​الدستور​ المنعقدة في جنيف لا قيمة له ولن يؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها"، مشيرًا الى أن "البيان يؤكد مرة أخرى وبشكل قاطع محاولات ​الولايات المتحدة​ التدخل في شؤون الدولة وفرض أجنداتها الخاصة وآخرها الآن بتدخلها بعمل اللجنة".

ولفت الى أن "​حكومة​ ​سوريا​ تؤكد أن هذا الحوار هو سوري-سوري ولا يحق لأي أحد التدخل فيه، أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة وإن دور ​الأمم المتحدة​ ممثلة بمبعوثها الخاص السيد بيدرسون ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شؤونها فقط"، موضحًا أن "أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة له ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه".