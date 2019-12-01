الشرطة في هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين

أطلقت ​الشرطة​ في ​هونغ كونغ​ ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة مع نزول الآلاف للشوارع في المدينة التي تحكمها ​الصين​ بعد هدوء نسبي في أعمال ​العنف​.

وجاءت التظاهرة في حي تسيم تسا تسوي التجاري بعد أن شارك مئات في مسيرة للقنصلية الأميركية لإظهار "الامتنان" للولايات المتحدة على دعمها للمظاهرات التي يشهدها المركز المالي الآسيوي منذ نحو ستة أشهر.

