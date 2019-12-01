مجهولون أقدموا على سرقة مجمع الملاك السياحي في انصاريه

أقدم مجهولون على سرقة مجمع الملاك السياحي في انصاريه لصاحبه حسن خزعل، وقدرت المسروقات بملايين الليرات إضافة الى قطع ذهبية، وباشرت عناصر من القوى الأمنية التحقيق في الحادث.
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