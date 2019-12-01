المطران نفاع ترأس قداس إلهي في الذكرى الـ30 لإغتيال معوض ورفاقه

ترأس المطران جوزيف نفاع، قداس إلهي في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان في زغرتا لمناسبة الذكرى الـ30 لإغتيال رئيس الجمهورية الراحل رينه معوض ورفاقه، وذلك في حضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
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