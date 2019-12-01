المطران نفاع ترأس قداس إلهي في الذكرى الـ30 لإغتيال معوض ورفاقه

ترأس المطران جوزيف نفاع، قداس إلهي في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان في ​زغرتا​ لمناسبة الذكرى الـ30 لإغتيال ​رئيس الجمهورية​ الراحل ​رينه معوض​ ورفاقه، وذلك في حضور ​ممثلين​ عن الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​.



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