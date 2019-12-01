السيد: لا حكومة الاسبوع المقبل وحزب الله لن يقدم بالسلم ما لم يقدمه بالحرب

أكد النائب اللواء جميل السيد في حدث تلفزيوني الى أن "​حزب الله​" لن يقدم بالسلم ما لم يقدمه بالحرب"، مشيرا الى انه "تم التداول بطروحات عدة في الحكومة أولها خروج كل الوزراء القدامى من الحكومة ومنهم وزير الخارجية جبران باسيل وتوصلوا الى هذه الصيغة بلغها رئيس الجمهورية لحزب الله والاخير أوفد وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل الى رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري وأبلغوه اياها"، لافتا الى أنه "عندها انتقل الى المطالبة بأمور أخرى منها أن تكون حكومة تكنوقراط"، مضيفا: "بعدها انتقل الحريري الى طرح حكومة التكنوقراط مع حل المجلس النيابي والحصول على وزارة المالية هنا فضلوا البقاء في حكومة تصريف أعمال"، مؤكدا أنه "بحسب المعطيات الظاهرة الاسبوع القادم لا حكومة والمسألة مرتبطة بشكلها".

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