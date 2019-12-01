النشرة: جريحان بصدم بين دراجة نارية و سيارة على طريق عام قصرنبا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن سقوط جريحين نتيجة ​حادث صدم​ وقع بين ​دراجة نارية​ و​سيارة​ على طريق عام ​قصرنبا​ -البقاع، مشيرا الى أنه تم نقلهما الى المستشفى للمعالجة.

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