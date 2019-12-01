حبيش: الحريري موقفه واضح وهو ويعتبر أن البلد لا يمكن إنقاذه إلا بحكومة تكنوقراط

أكّد النائب ​هادي حبيش​، في حديث تلفزيوني، أن "رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ موقفه واضح وهو ويعتبر أن البلد لا يمكن إنقاذه إلا ب​حكومة تكنوقراط​"، مشيرًا الى أنه "على الشارع أن يرضى بالحكومة والمجمتع الدولي يجب أن يتشجع ليتمكن من الضغط على الدول الأخرى من أجل مساعدة ​لبنان​ لكن الفريق الآخر رفض طرح الحريري".

ولفت حبيش الى أن "حكومة تكنوقراط تخدم ​السلطة​ السياسية وأولها العهد و​حزب الله​ ولا أحد من السلطة السياسية مستفيد من انهيار البلد و​الليرة​"، موضحًا أن "طرح الحريري قابله تعليقات كبيرة وحزب الله خائف من أن تأخذ الحكومة قرارات ضدّه".

واعتبر أنه "ليس لدي أي مانع في أن يكون الوزير في حكومة التكنوقراط يحب ​حزب القوات اللبنانية​ أو ​التيار الوطني الحر​ أو ​تيار المستقبل​"، مشددًا على أن "الحريري يتصرف بمسؤولية عالية وبعيدة من كل الحزازيات السياسية".

ونوّه بأن "الموازنة التي ندرسها حاليًا لم تعد أرقامها حقيقية لذلك يجب إعادة بحثها. نحن في حالة إنهيار والبلد في العناية الفائقة".

وكشف عن أن "سمير الخطب حصل على الدعم الكامل من الحريري ولم يضع عليه أي شرط"، مبينًا أن "الحكومة الحالية مؤلفة من وزراء تكنوقراط بنسبة 70 في المئة لكن معظمهم ينتمون الى أحزاب سياسية"، مضيفًا أنه "يجب تسهيل مهام ​سمير الخطيب​. لكن في رأيي وضع قانون للانتخابات أمر صعب".

