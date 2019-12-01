شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة البرلمان تشيد بتوجيه الرئيس السيسى بتكثيف العمل على تنمية حقول الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالقضايا المهمة التى ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه مع كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية للبترول، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولى الشركة.

وأكد "السويدى" فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أهمية متابعة الرئيس السيسى شخصيا لتطورات المشروعات المتعددة التى تُنفذها الشركة فى مصر، بما فى ذلك سير العمل والإنتاج بحقل "ظهر" للغاز الطبيعى والتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية.

وقال النائب طلعت السويدى، إن إشادة الرئيس السيسى خلال اللقاء بالشراكة المثمرة القائمة مع شركة "إينى" الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة فى مصر بأسلوب مهنى ومعايير عالمية وتطلعه لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذا فى الاعتبار الفرص الواعدة التى يتمتع بها قطاع الطاقة فى مصر، بما فى ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، إنما هو تشجيع كبير من الرئيس السيسى لهذه الشركة العالمية العملاقة.

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وأعرب السويدى، عن ثقته التامة وزارة البترول والجهات التابعة لها بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى، بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمالها مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التى تعمل بها الشركة، خاصةً حقل "ظهر".

وثمن "السويدى" تأكيد " ديسكالزي" بأن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم مع تطلعه لمواصلة الشركة للتوسع فى أنشطتها الاستثمارية في مصر، وذلك بالنظر إلى ما يتوفر بقطاع الطاقة من آفاق رحبة لاسيما فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس لتطوير القطاع الحيوى، إلى جانب سعى مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة، خاصةً من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقرا له اكبر دعاية للترويج لمصر وقطاع البترول لجذب الاستثمارات الاجنبية لإقامة المشروعات داخل مصر وفى مختلف المجالات والقطاعات وفى مقدمتها قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة.