بدعوة من مورينيو.. جامع الكرات يتناول الغداء مع لاعبي توتنهام

إيفي

أرسل البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبر، دعوة لجامع الكرات لتناول الغذاء مع لاعبي الفريق السبت كمكافأة له عن دوره في هدف تعادل الفريق أمام فريق أوليمبياكوس اليوناني بدوري الأبطال (4-2).

وكان الصبي الذي يدعى كالوم هاينز قد ألقى بالكرة سريعا للاعب سيرجي أورير للعب رمية جانبية انتهت بتسجيل هاري كين لهدف التعادل (2-2).

وقام مورينيو، الذي قام بتحية جامع الكرات خلال اللقاء، بدعوته لتناول الغذاء مع لاعبي الفريق قبل مواجهة بورنموث في البريميير ليغ.