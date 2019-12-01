بنعبد الله: مدينة آسفي مدمرة بيئيا.. ومناجم الفوسفاط تهدد صحة المسفيويين

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، خلال أشغال المؤتمر الجهوي الأول للحزب بجهة مراكش- آسفي مساء أمس السبت، إنّ أهل آسفي يُعانون دمارا بيئيا كارثي، مشيرًا إلى أنّ شواطئ وساحل المدينة الممتد تدمر فعليًا وهوَ ما أصبح يتضح بالعين المجردة.

وأكد المتحدث ذاته، أن المشاكل البيئية التي تُعاني منها المنطقة، تطرق لها فريق الحزب البرلماني، أخرها ما يقع في منطقة “الوليدية” واعتبره بنعبد الله موضوع شائك، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر على كل الجماعات المجاورة، ومضى نبيل بنعبد الله قائلا “الأدخنة المرتبطة بمصانع المواد الغدائية والصيد اثرت سلبا على المنطقة”.

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وقصف نبيل بعبد الله، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إذ قال إنّ “الفاعل الأساسي الصناعي في مدينة آسفي في إشارة للمكتب الشريف للفوسفاط، أفضى إلى أن تعيش مدينة آسفي حيرة، لأن آثار المسلسل التنموي الذي لن نزيد عنه شيء، من حيث دوره في الإقتصاد الوطني المرتبط أساس باستغلال الفوسفاط”.

وأكد الأمين العام ” الجميع يعلم أنّ الآثار البيئية بالنسبة لآسفي وشواطئها وحياة مواطنيها هي اثار كارثية تظهر بالعين المجردة عندما تمر من هذه المنطقة، وأضاف “كثيرة هي المشاكل البيئية في الأقاليم الأخرى”.

وروى بنعبد الله، أنه خلال زيارته لمدينة اليوسفية، كان الجميع يعيش تحت ساحبة من الغبار قادمة من مناجم الفوسفاط رغم أنها مرتبطة بنشاط ايجابي وصناعي، غير أنّ هل المنطقة يعانون أثار خطيرة وكارثية، ودعا قواعد حزبه وهياكله للترافع حول هذه المظاهر، على الاقل حتى يتم تفادي مشاكل البطالة وزيادة فرص الشغل، وكذا على مستوى الصحة وشروط النقل..”.